কুমিরায় জাপা ওয়ার্ড সভাপতির স্ত্রীর স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

তালা উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড জাতীয় পার্টির সভাপতি মো. আব্দুস সামাদ মালীর স্ত্রী সাহানারা বেগমের রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার জুমার নামাজের পর স্থানীয় জগনান্দকাটি এলাকায় এই মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে মরহুমার আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তালা প্রেসক্লাব ও জাতীয় পার্টির সভাপতি, বিজয় টিভির সাতক্ষীরা জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক কালবেলা ও পূর্বাঞ্চল পত্রিকার প্রতিনিধি এস.এম. নজরুল ইসলাম, কুমিরা ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি মো. জামাল উদ্দীন মোড়ল, জাপার ওয়ার্ড সভাপতি কাজী সিদ্দিকুর রহমান, মেম্বর আব্দুল গনি সরদার, জাপা নেতা মো. সিরাজুল ইসলাম, ওয়ার্ড জাপা সভাপতি মো. হোসেন আলী শেখ, মেম্বর আবু তালেব শেখ, কৃষক পার্টির সাধারণ সম্পাদক মো. হাফিজুর রহমান, জাতীয় ছাত্র সমাজের সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম রাজু, যুব সংহতির সাধারণ সম্পাদক শেখ আমিনুর রহমান, জাপা নেতা মুহা. আব্দুস সালাম খান, জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান বিশ্বাসসহ স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মী ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন জগনান্দকাটি জামে মসজিদের ইমাম ক্বারী মুহা. ঈদ্রিস আলী মোড়ল এবং বকশিয়া বালিরগাদা জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মুহা. আবু রায়হান গাজী। অনুষ্ঠান শেষে মরহুমার আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।