কেপিজেডে হেলমেট নীতি বাস্তবায়নে বিতর্ক, নিরাপত্তাকর্মীদের মাথায়ই নেই হেলমেট

চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও কর্ণফুলী উপজেলায় কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড) এলাকায় হেলমেট ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধের নতুন নির্দেশনা নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক। নিরাপত্তা কর্মীরা ঘোষণা দিয়েছেন—কোনও ব্যক্তি হেলমেট ছাড়া ইপিজেডে প্রবেশ করতে পারবেন না। কিন্তু দেখা গেছে, ওই নিরাপত্তাকর্মীদের নিজেদের মাথায়ই নেই হেলমেট।
স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়ম প্রয়োগের আগে যারা নিয়ম বাস্তবায়ন করছেন, তাদেরই প্রথম তা মানা উচিত ছিল। স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি বলেন, “হেলমেট ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু নিরাপত্তাকর্মীদের মাথায় যখন হেলমেট নেই, তখন এটা কেমন নিয়ম? আমাদের আগে তাদেরই হেলমেট পরা উচিত।”
অন্য এক শ্রমিক জানান, “অনেক সময় তাড়াহুড়ায় হেলমেট বাড়িতে ভুলে যায়। তখন কি আমরা কাজেই ঢুকতে পারব না? আর যাদের হেলমেটই নেই, তারা কি করবে?”
এই নির্দেশনা জারি হওয়ার পর থেকে ইপিজেডের প্রবেশদ্বারে শ্রমিক ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে ছোটখাটো তর্ক-বিতর্কের ঘটনাও ঘটছে বলে জানা গেছে।
নিরাপত্তাকর্মীদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই নানা অভিযোগ রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। তবে এ বিষয়ে কেপিজেড কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তারা সাড়া দেননি।