ক্যান্সার আক্রান্ত মর্জিনা বেগমের পাশে দীনেশ ফাউন্ডেশন

ক্যান্সারে আক্রান্ত কান্দি ইউনিয়নের পূর্ব পাঠক শিকড় গ্রামের মর্জিনা বেগমের চিকিৎসা সহায়তায় আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে দীনেশ ফাউন্ডেশন। আজ রবিবার সকালে অসুস্থ মর্জিনার পরিবারের সদস্যদের হাতে অনুদান তুলে দেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।
অনুদান প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন দীনেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রফিকুল ইসলাম লাভলু, মশিউর রহমান রতন, রুবেল মিয়া এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হাফিজুর রহমান, হাদিয়া রহমান, কালাম মিয়া, শামীম মিয়া, ইসা মিয়াসহ অন্যান্য সদস্যরা।
ফাউন্ডেশন সদস্যরা জানান, অসুস্থ ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাদের মূল লক্ষ্য। মর্জিনা বেগমের চিকিৎসা ব্যয় অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা।
ক্যান্সারে আক্রান্ত মর্জিনা বেগম জানান, অনুদানটি তার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি দীনেশ ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সবার দোয়া কামনা করেন।
স্থানীয় সচেতন মহল মনে করে, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা সৃষ্টি করে এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।