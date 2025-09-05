ক্রীড়াই শক্তি ক্রীড়াই বল” যুব অবক্ষয় রোধে ক্রীড়াঙ্গন- পাইকগাছায় ৮ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার হরিঢালীতে ৮ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ক্রীড়াই শক্তি ক্রীড়াই বল” যুব অবক্ষয় রোধে ক্রীড়াঙ্গন” মাদককে না বলি খেলার মাঠে ফিরে আসি ” এ স্রোগানকে সামনে রেখে শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ সোনাতনকাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে সোনাতনকাটি ইসলামী সমাজ কল্যাণ যুব সংঘের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন, এ, পি, পি সাইবার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সাবেক সদস্য এ্যাড: মো: আব্দুল হক গাজী (এসকেন্দার)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রভাশক আজিজুর রহমান সবদার।
সোনাতনকাটি সমাজ কল্যাণ সংঘের সভাপতি আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের পরিচালনায় এসময় আরও
উপস্থিত ছিলেন, ইর্দিস খান, মোস্তফা খালিদ সাইফুল্লাহ, আশরাফুল ইসলাম, আবু জাফর, মারুফ শেখ, আছাফুর রহমান, হাবিবুর পাহাড়, সুমন আহমেদসহ স্হানীয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।
উদ্বোধনী খেলায় প্রথম ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন দক্ষিণ সোনাতনকাটি ও হরিদাসকাটি একাদশ।