ক্লাসিক্যাল সুইটসে ইউএনও’র অভিযান ভেজাল মিষ্টি,দই, রসমালাই ধ্বংস, জরিমানা ও কারাদণ্ড

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় অনুমোদনহীন ক্লাসিক্যাল সুইটস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কারখানায় লোহাগাড়া উপজেলার নির্বাহী মাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, এই সময় কারখানায় অস্বাস্থকর পরিবেশ ও ভেজাল দ্রব্য দিয়ে মিষ্টি,দই,রসমালাই, নিমকি তৈরী করার দায়ে প্রতিষ্টানের মালিককে ১লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন।
কারখানায় থাকা আনুমানিক ৪০০কেজি মিষ্টি (সাদা- কালা) উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাচামাল পার্শ্ববর্তী ডোবায় ফেলে দেয়া হয়। ৭অক্টোবর(মঙ্গলবার)সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ স্কুল রোড সংলগ্ন মোহাম্মদ আলী মুন্সির পাড়ায় ভ্রাম্যমান আদালতের এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানকালে উপজেলা সেনিটারি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শের আলী, লোহাগাড়া থানার এসআই মাঈনুদ্দিন,এএসআই আবদুল আলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়ের অফিস সহকারি বিধান বাবুসহ থানা পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্য ও সাংবাদিক সহ মান্যগণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি মোহাম্মদ আতিকউল্ল্যাহ চৌধুরী উপজেলা সদর ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড মোহাম্মদ আলী মুনসী পাড়ার বাসিন্দা আক্তার কামাল চৌধুরীর পুত্র। লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন,অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিস্টি তৈরী ও বিক্রির দায়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোহাম্মদ আতিক উল্লাহ চৌধুরীকে ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫২ ও ৫৩ ধারামতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয় এবং অনাদায়ে ১ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।তিনি আরো বলেন,
ভেজাল খাদ্য উৎপাদন মারাত্বক অপরাধ,এটি স্বাস্হ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে।।যারা এ জঘন্য অপরাধে জড়িত তাদের বিন্দুমাত্র ছাড় নেই।জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান।