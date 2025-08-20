ক্ষমতা নয়, বিএনপি ভোট ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে: শাহজাহান

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : ক্ষমতার জন্য বিএনপি কখনও লড়াই করেনি এমন মন্তব্য করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান। তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপি লড়াই করেছে একটি অবাদ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের জন্য। যেখানে জনগণ নিজের ইচ্ছেমত পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। এ জন্য বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে ৬ বছর কারাভোগ করতে হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে নোয়াখালী জেলা প্রেসক্লাবের সামনে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এমন বক্তব্য দেন তিনি।
আলোচনা সভা শেষে জেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে গাছের চারা রোপণ করেন। পরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালীতে অংশ নেন তিনি। র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।
জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ছাবের আহাম্মদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্য সচিব হারুনুর রশীদ আজাদসহ দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
