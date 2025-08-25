খাগড়াছড়িতে আনসার-ভিডিপি’র হিল ভিডিপি অ্যাডভান্সড কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক আয়োজিত হিল ভিডিপি অ্যাডভান্সড কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি আনসার ও ভিডিপি চেঙ্গী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৫ আগষ্ট এ সমাপনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ভিডিপি সদস্যরা দেশ ও জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে নানা দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপমহাপরিচালক (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য রেঞ্জ) ড. মোঃ সাইফুর রহমান, বিভিএম (বার), পিএএমএস। তাঁর বক্তব্যে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানান এবং তাদের দেশপ্রেম ও মানব সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আপনাদের এই প্রশিক্ষণ কেবল দক্ষতা বৃদ্ধিই নয়, বরং দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে আপনাদের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করবে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ আরিফুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ ও মহড়া প্রদর্শন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদর্শন করে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের প্রশংসা লাভ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট এবং ব্যাটালিয়ন কমান্ডারসহ বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি সেরা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা এই ধরনের কর্মশালা নিয়মিত আয়োজনের অনুরোধ জানান, যা তাদের পেশাগত দক্ষতা এবং আত্ম বিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এ সময় হিল ভিডিপি সদস্য, ব্যাটালিয়ান সদস্য ও মিডিয়া কর্মী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন