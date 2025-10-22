খাগড়াছড়ি থেকে ইমন হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ইমন হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা ইমন হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।গ্রেফতারকৃতরা হলেন – আল মাহাবুব (৩৭) ও দিল মোহাম্মদকে (৬৫)। খাগড়াছড়ি থেকে আত্নগোপনে থাকা অবস্থায় তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।
বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে তাদেরকে রিমান্ডের আবেদন করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাদের ৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর থানাধীন ইসলামপুর এলাকা থেকে ওই দু’জনকে গ্রেফতারের বিষয় নিশ্চিত করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা পিবিআই।
বুধবার(২২ অক্টোবর) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পিবিআই জানায়, গত ৫ অক্টোবর রাত ৮টার দিকে আড়াইহাজার উপজেলার মারুয়াদী এলাকায় অটোরিকশা চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমন (২৪) নামে এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এ ঘটনায় নিহতের পিতা সিরাজ মিয়া আড়াইহাজার থানায় মামলা দায়ের করেন।
পিবিআই মামলাটি ২১ অক্টোবর গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে।
তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো. রিয়াজ উদ্দিন রনি তথ্য প্রযুক্তি বিশ্লেষণ ও গোপন অনুসন্ধানের মাধ্যমে আসামি আল মাহাবুব ও দিল মোহাম্মদকে গ্রেপ্তার করেন।
তারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগীদের নিয়ে পরিকল্পিতভাবে ইমনকে হত্যার কথা স্বীকার করেছে বলে জানায় পিবিআই।
প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গেছে, অটোরিকশা চুরির অভিযোগে আটককৃত এমরানকে ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। একপর্যায়ে আসামিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইমনকে কুপিয়ে হত্যা করে।