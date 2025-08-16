খালেদা জিয়ার জন্মদিনে টিএসসিতে তিনটি বেঞ্চ স্থাপন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গণে তিনটি বেঞ্চ স্থাপন করেছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের জয়েন্ট সেক্রেটারি মমিনুল ইসলাম জিসান।
প্রাণবন্ত আড্ডা ও মতবিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত টিএসসি শিক্ষার্থীদের মিলন কেন্দ্র। প্রতিদিন অসংখ্য তরুণ-তরুণী এখানে মেতে ওঠেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আলোচনায়। শিক্ষার্থীদের এই অবসর মুহূর্তগুলোকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে এবং বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার আবহকে আরও দৃঢ় করতে এই বেঞ্চ স্থাপন করা হয়।
উদ্যোগ প্রসঙ্গে জিসান বলেন, টিএসসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ কেন্দ্র। এখানে আসা শিক্ষার্থীরা যেন স্বস্তিতে সময় কাটাতে পারে এই ভাবনা থেকেই এই ছোট্ট প্রয়াস। আমরা চাই, এই বেঞ্চ হোক নানান মত ও পথের মিলনের প্রতীক, মুক্তচিন্তার আশ্রয়। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর