খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকীতে ছাত্রদল নেতার দোয়া মাহফিল ও উপহার বিতরণ

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও উপহার সামগ্রী বিতরণের আয়োজন করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কাজী জিয়া উদ্দিন বাসিত।
রোববার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁও শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রাঙ্গণে এই আয়োজন হয়। এতে আবাসিক প্রবীণদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ, খেজুর, জায়নামাজ, তসবিহ, বই বিতরণ এবং দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রবীণরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কর্মময় জীবন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ও জনগণের অধিকার আদায়ে তার দৃঢ় ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। এ সময় তারা তার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।
আলোচনায় কাজী জিয়া উদ্দিন বাসিত বলেন, “প্রবীণরা জাতির অভিভাবক। তাদের দোয়া ও প্রার্থনাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি।” তিনি খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু, সুস্থতা এবং দেশের কল্যাণ কামনা করেই এই আয়োজন করার কথা জানান।
