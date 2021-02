গঙ্গা পাড়ে রোম্যান্সে মগ্ন সৃজিত-মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক: কাজের হাজারো ব্যস্ততা। তারই মাঝে স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ ছাড়েন না কলকাতার চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি স্ত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলাকে নিয়ে গঙ্গা ভ্রমণে গিয়েছিলেন তিনি।

পরিচালক স্বামী সৃজিতের সঙ্গে গঙ্গা ভ্রমণের নানা মুহূর্ত উঠে এসেছে অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী মিথিলার ফেসবুক পেজে।

গঙ্গা ভ্রমণের ছবিগুলো দুটি ধাপে পোস্ট করেছেন মিথিলা। সোমবার বেশকিছু ছবি পোস্ট করে মিথিলা ক্যাপশনে লেখেন, ‘Ganga kinaare…’। এরপর মঙ্গলবার আরও কিছু ছবি দিয়ে মিথিলা লেখেন, ‘More from the Ganges and Howrah Bridge’।

গঙ্গা পাড়ে রোম্যান্সে মগ্ন সৃজিত-মিথিলা। তাদের ছবিগুলো তুলে দিয়েছেন অভিরূপ গুহ রায় নামে এক ফটোগ্রাফার।