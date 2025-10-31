গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ: আক্তারুল আলম মাস্টার

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ-এমন মন্তব্য করেছেন গাজীপুর-৩ (শ্রীপুর ও সদরের একাংশ) আসনে ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী মুহাম্মদ আক্তারুল আলম মাস্টার।
আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের তালতলী মুরগীবাজার এলাকায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি প্রচার ও ব্যাখ্যা উপলক্ষে আয়োজিত এক গ্রাম্য বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।
বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইসমাইল হোসেন এবং সঞ্চালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পলাশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা প্রভাষক জহিরুল ইসলাম ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।
মুহাম্মদ আক্তারুল আলম মাস্টার বলেন, তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি দেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা। এর মধ্য দিয়ে ভোটাধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দুর্নীতি দমন, প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা হবে।
তিনি আরও বলেন, ধানের শীষ শুধু একটি প্রতীক নয়— এটি জনগণের মুক্তি ও পরিবর্তনের প্রতীক। বিএনপি জনগণের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই লড়াইয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।