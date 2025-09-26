গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পাঁচ দফা দাবিতে জামায়াতের শ্রীপুরে সমাবেশ

জাতীয় নির্বাচনে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পি আর) পদ্ধতি চালু, সরকারের গণতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিচার এবং স্বৈরাচারবিরোধী দাবিসহ কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শ্রীপুর রেলওয়ে মসজিদ চত্বরে উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে এই সমাবেশ হয়। সমাবেশ শেষে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে টেংরা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আমির মাওলানা নুরুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. আবুল কালাম আজাদ।
প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর জেলা আমির ও গাজীপুর-৩ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, “আগামী জাতীয় নির্বাচন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই হতে হবে। এই নির্বাচন অবশ্যই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে পিআর পদ্ধতিতে হতে হবে। অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব দলের জন্য সমান সুযোগ দিতে হবে। সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করতে হবে। স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার রক্ষায় পাঁচ দফা বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। এসব দাবি আদায়ে জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যাবে।
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত পাঁচ দফা দাবি
১. আগামী জাতীয় নির্বাচন অবশ্যই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে পি আর (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত করতে হবে।
২. নির্বাচনের আগে সব দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে।
৩. সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করতে হবে।
৪. স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।
৫. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার রক্ষায় জাতীয় সনদভিত্তিক সংস্কার কার্যকর করতে হবে।
সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান খান, উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা জাহাঙ্গীর কবির, উপজেলা সেক্রেটারি ডা. জসিম উদ্দিন, পৌর আমির ডা. আনিসুজ্জামান, গাজীপুর ইউনিয়ন সভাপতি আইয়ুব আলী, বরমী ইউনিয়ন আমির মাওলানা আমিনুল ইসলাম, গোসিংগা ইউনিয়ন সভাপতি আবু সাঈম খান, প্রহলাদপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা সুলাইমান হোসাইন, তেলিহাটি ইউনিয়ন আমির মাওলানা জুবায়ের সরকার এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপজেলা সভাপতি মো. হাবিবুর রহমান।
বক্তব্য শেষে বিক্ষোভ মিছিলে কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন। ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও নানা স্লোগান নিয়ে তারা রেলওয়ে মসজিদ চত্বর থেকে বের হয়ে শ্রীপুরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে টেংরা মোড়ে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।