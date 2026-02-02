গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে চাঁদপুর-২ এ ধানের শীষে ভোটের আহ্বান: ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

চাঁদপুর-২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনের বিএনপি প্রার্থী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেছেন, এদেশে ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানে শত শত মানুষ শহীদ হয়েছে, রাজপথে রক্ত দিয়েছে।
তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বির্নিমাণ ও একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এদেশে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। বিলুপ্ত গণতন্ত্রকে বারে বারে বিএনপির নেতৃত্বে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ও শহীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দেশ গড়তে ধানের শীষে ভোট দিন।
আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি-২০২৬) মতলব উত্তরের এখলাছপুর ইউনিয়নের বোরচর বাজারে বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আয়োজিত নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরোও বলেন, যারা পরকালের কথা বলে ভোট প্রার্থনা করে তারা মানুষের উন্নয়ন আর নিরাপত্তা নিশ্চিতের কোনো কথা বলেন না। বেহেশতের টিকেট দেওয়ার ইজারা কাউকে দেওয়া হয়নি। যার নিজের আমলই তার বেহেশত নির্ধারিত হবে। অন্যান্য দল যারা মাঠে রয়েছে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই এদেশের মানুষের জন্য। তারা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিভাজন করতে চান। অথচ এদেশের মানুষ সেটি চায় না। ধানের শীষের প্রার্থী বলেন,মতলবের চরাঞ্চলগুলো দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত, অনুন্নত। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এবং আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে চরাঞ্চল শহরে রূপান্তরিত করা হবে। এই চরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সী ট্রাক হলে ভালো হত। কিন্তু তা হয়নি। একটি হাসপাতাল দরকার, একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কলেজ দরকার কিন্তু কিছুই হয় নি। আপনারা ১২ তারিখে ধানের শীষে ভোট দিয়ে আসার নেতা তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাবেন। তাহলে আপনাদের চরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী সকল উন্নয়ন কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
বিএনপি নেতা বজলুর রশিদ দেওয়ানের সভাপতিত্বে ও উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব জয়নাল পাটোয়ারী পিনু সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর সরকার, উপজেলা বিএনপি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বশির আহামেদ খান, সাধারণ সম্পাদক নূরুল হক জিতু, সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মনজুর আমিন স্বপন, পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন লিটন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুবাইদা ইসলাম জেরিন, এখলাছপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জুয়েল পাটোয়ারী, ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুল মুন্না ঢালী, ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি ডালিম বেপারী, বিএনপি নেতা হাকিম বেপারী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন গাজী, সাবেক সদস্য সিদ্দিকুর রহমান বকাউল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শিপন খান, ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাফর বকাউল, যুবদল নেতা গফুর বাদশা।