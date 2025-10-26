গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলেই শ্রমিকদের ভাগ্য বদলাবে গোয়াইনঘাটে গণসমাবেশে হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ও গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শুধু একটি দল নয়, এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতীক। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত এই দল আজও জনগণের মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল। বিএনপি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ধর্মীয় সম্প্রীতি, দেশপ্রেম ও জনগণের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র রক্ষা করা শুধু একটি দল বা একটি গোষ্ঠীর নয় এটি দেশের সবার দায়িত্ব। তাই দেশের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিকে একত্রিত ও একতাবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু করেছে বিএনপি। বিএনপির নেতৃত্বে ও সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আগামীর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবে ইনশাআল্লাহ। রবিবার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে বিএনপি’র (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান তারেক রহমান কতৃক ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ ও র্যালী পরবর্তী গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় হাকিম চৌধুরী আরও বলেন, বিএনপি সবসময় শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতি করে। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলেই শ্রমিকদের ভাগ্য বদলাবে, তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরবে। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা হচ্ছে একটি বাস্তবসম্মত ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি। এই দফাগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশে আবারও আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার ফিরবে। গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুব আলম’র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিন এবং উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক এডভোকেট শাহজাহান সিদ্দিকীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত গণ সমাবেশে তিনি আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি জনগণের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই। আগামীর বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারব এই বিশ্বাসই আমার প্রেরণা। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আছি। সেই সংগ্রামে আমি একজন সৈনিক হয়ে থাকতে চাই। সিলেট-৪ আসনের জনগণের পাশে থেকে বিএনপির পতাকা উঁচিয়ে রাখতে চাই।
এ সময় তিনি আরও বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার ১৭ বছরের শাসনকাল ধরে দেশের মানুষকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের আশা ও সংগ্রাম থেমে থাকে নি। দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বৃদ্ধ বয়সেও দেশনেত্রীকে কারাগারে যেতে হয়েছে। এই দুর্দশা আমাদের এক নতুন সংকল্পে বাধ্য করছে।আজ আমরা ঘোষণা করছি, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও একতাবদ্ধ। আমরা সবাই মিলিত হয়ে আমাদের বাংলাদেশকে আবারও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেব। সকলের অধিকার রক্ষায় কাজ করব।
গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের আয়োজনে গণ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জৈন্তাপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি বাবুল মিয়া, জৈন্তাপুর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক বাহারুল আলম বাহারসহ জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন গোয়াইনঘাট উপজেলা ওলামাদলের সহ-সভাপতি আব্দুন নুর।
গণ সমাবেশ পূর্ব উপস্থিত দলীয় কয়েক সহস্রাধিক নেতাকর্মী নিয়ে বিএনপি’র (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান তারেক রহমান কতৃক ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নে র্যালী ও লিফলেট বিতরণ করেন আব্দুল হাকিম চৌধুরী।