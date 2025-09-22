গাক-এর সফল উদ্যোক্তা সুরাইয়া ফারহানাকে সংবর্ধনা প্রদান

দেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ’র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত আরএমটিপি প্রকল্পের “নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন” উপ-প্রকল্পের সফল উদ্যোক্তা সুরাইয়া ফারহানা রেশমা-কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত “ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫” অর্জনের গৌরবপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গাক।
বগুড়ার বনানীস্থ গাক টাওয়ারে ২২ সেপ্টেম্বর আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নানা দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন গাক-এর নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, সুরাইয়ার এ অর্জন কেবল তার একার নয়, বরং এটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও তরুণ প্রজন্মের অসীম সম্ভাবনার উজ্জ্বল প্রতিফলন। গাক সবসময় এমন উদ্যোগকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে সুরাইয়া ফারহানা রেশমাকে গাক-এর পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকার একটি সম্মানী চেক এবং জি-গ্যালোর এর পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গাক-এর সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার, নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব মোঃ আরমান হোসেন সহ সংস্থার অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রমুখ।
উল্লেখ্য, সুরাইয়া ফারহানা রেশমা আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিশেষ অবদান রেখেছেন, যা দেশের স্বাস্থ্য সচেতন ভোক্তাদের কাছে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।