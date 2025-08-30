গাজায় সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ‘নীরব মানববন্ধন’

গাজায় সাংবাদিকদের ওপর ধারাবাহিক হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এবং আগুনের ভেতর থেকেও দায়িত্বপালনরত সহকর্মীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশে ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ‘নীরব মানববন্ধন’ কর্মসূচি পালন করেছেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা।
গতকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেল ৪টা থেকে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশালে সাংবাদিকরা অর্ধঘণ্টা ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান।
তাদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, যাতে লেখা ছিল- ‘সাংবাদিকতা অপরাধ নয়,’ ‘সাংবাদিকরা লক্ষ্যবস্তু নন,’ ‘সাংবাদিক হত্যা বন্ধ করো,’ ‘সাংবাদিকতা জরুরি,’ ও ‘গাজার সাংবাদিকদের সঙ্গে সংহতি। ’
গত দুই বছরে গাজায় সাংবাদিক নিহতের সংখ্যা প্রায় ২০০ ছাড়িয়েছে। সামরিক অভিযানের সময় বারবার সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন– এমন প্রেক্ষাপটে এই নীরব প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হলো।
ঢাকায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে, যা ভাষা শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত। মানববন্ধনের সমাপ্তি ঘটে নিহত সহকর্মীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালনের মাধ্যমে। একইসঙ্গে দেশের অন্য প্রধান শহরগুলোতেও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যা তৈরি করেছে এক শক্তিশালী জাতীয় সংহতির চিত্র।
বাংলাদেশি সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, গাজায় সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করা বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকরা সাধারণ নাগরিক, যারা সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে তথ্য জানানোর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। তাদের কোনোভাবেই ঘটনার শিকারে পরিণত করা যাবে না।
প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সাম্প্রতিক ২৫ আগস্ট গাজার খান ইউনিসে এক হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় নিহত অন্তত পাঁচ সাংবাদিকের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা নীরবতা পালন করেন এবং নিহত সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ আবারও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষায় তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং সংঘাতপূর্ণ এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের সুরক্ষায় জরুরি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়।