গাজীপুরের শ্রীপুরে কৃষক দলের বর্ণাঢ্য গণমিছিল

গাজীপুরের শ্রীপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)–সমর্থিত কৃষক দলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৮নভেম্বর) বিকেলে মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় কয়েক হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে এ গণমিছিল বর্ণিল উৎসবের রূপ নেয়।
গণমিছিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর–৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক এস. এম. আবুল কালামের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনন্দ উদযাপন উপলক্ষে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
বিকেলের দিকে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে মাওনা চৌরাস্তায় জমায়েত হতে থাকেন। কৃষক দল ছাড়াও বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। গণমিছিল-পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। ধানের শীষের পক্ষে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে ইনশাল্লাহ গাজীপুর–৩ আসনে বিজয় এনে দলকে উপহার দেওয়া সম্ভব হবে।
তিনি আরও বলেন, আন্দোলন–সংগ্রামের এই সময় মাঠে থাকতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে আবেগাপ্লুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক এস. এম. আবুল কালাম বলেন, দলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সামনে নির্বাচন পর্যন্ত ধানের শীষের পক্ষে আমরা মাঠে থাকব। সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।