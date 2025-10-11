গাজীপুরের শ্রীপুরে জঙ্গল থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার গোসিঙ্গা ইউনিয়নের এক জঙ্গল থেকে হুজাইফা (৯) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে ইউনিয়নের চাওবন শিরারমার চালা এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হুজাইফা চাওবন গ্রামের হারুন রশীদের ছেলে।
পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে জানা গেছে, শনিবার সকালে হুজাইফা তার বাবার সঙ্গে গরু চরাতে বাড়ি থেকে বের হয়। দুপুরে তার বাবা বাড়ি ফিরে এলেও হুজাইফা আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিকেলে বাড়ির কাছের জঙ্গলে স্থানীয়রা শিশুটির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের সদস্যরা গিয়ে মরদেহটি হুজাইফার বলে শনাক্ত করেন। শিশুটির নাক ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
হুজাইফার বাবা হারুন রশীদ বলেন, আমার ছেলেকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ হয়ে গেছি। কে বা কারা এমন করেছে, বুঝতে পারছি না। আমি দোষীদের শাস্তি চাই।
স্থানীয় ইউপি সদস্য বাবু বলেন, নিহত শিশুটি সকালে বাবার সঙ্গে গরু চরাতে বের হয়েছিল। পরে জঙ্গলে তার মরদেহ পাওয়া যায়। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাজুল ইসলাম বলেন, বিকেলে স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শিশুর নাক ও ডান চোখের নিচে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।