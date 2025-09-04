গাজীপুরের শ্রীপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গাজীপুরের শ্রীপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। নানা আয়োজন, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে (৪ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী এই কর্মসূচি উদ্যাপিত হয়।
সকাল ১১টার দিকে শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের ব্যানারে কর্মসূচি শুরু হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পৌর এলাকার টেংরা সড়কের মোড় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে টেংরা মোড়ে এসে শেষ হয়। শ্লোগান, ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে হাজারো নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে র্যালি এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।
র্যালি শেষে টেংরা মোড় এলাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. শফিকুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।
সভায় জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সবুজ বলেন, দেশের মানুষ আজ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার হারিয়েছে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ দিনে আমরা সেই অধিকার পুনরুদ্ধারের শপথ নিচ্ছি। শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্তারুল আলম মাষ্টার বলেন, বিএনপি শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, এটি বাংলাদেশের গণমানুষের মুক্তির প্রতীক। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এই দলের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া বক্তব্য দেন শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি শেখ ফরিদা জাহান স্বপ্না। তিনি বলেন, নারী সমাজ বিএনপির পাশে রয়েছে। আমরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত।
কর্মসূচিতে উপজেলার সবগুলো ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। উপস্থিত নেতারা বলেন, বিএনপির এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শুধু স্মৃতিচারণ নয়, বরং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকারের দিন।
দিনব্যাপী কর্মসূচির শেষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে দেশের মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করা হয়।