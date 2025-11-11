গাজীপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে বিএনপির শোভাযাত্রা

ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভবানীপুর বাজার এলাকায় শোভাযাত্রাটি বের হয়। এতে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের শত শত নেতাকর্মী অংশ নেন।
শোভাযাত্রার প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের (এম,পি) প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস. এম. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সদস্য ও সদর উপজেলা আহ্বায়ক আলহাজ্ব আবু তাহের মুসল্লী, সদর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলহাজ্ব আবু বকর সিদ্দিক, জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন রিজভী, মির্জাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব ফজলুল হক মুসল্লী, সদর উপজেলা আহ্বায়ক সদস্য নুরুল আমিন মাষ্টার, মো. আজহার ইসলাম মণ্ডল ও নাজিম বেপারী।
শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া নেতারা বলেন, ৭ নভেম্বরের চেতনা দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রতীক। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত বিপ্লব ও সংহতির চেতনাকে ধারণ করে দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।
শোভাযাত্রা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।