গাজীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র, মোটরসাইকেল ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৫

গাজীপুরের শ্রীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র, দুটি মোটরসাইকেল ও মাদকসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার দক্ষিণ ভাংনাহাটি এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
পুলিশ জানায়, রাত সাড়ে ৩টার দিকে শ্রীপুর থানার রাত্রিকালীন জরুরি টহল দল (কিলো-৩) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ ভাংনাহাটি গ্রামের সাবির বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে হেলিপ্যাডসংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় অভিযান চালায়। সেখানে কয়েকজন ডাকাত ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে অবস্থান করছিলেন। পুলিশ উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া দিয়ে পাঁচজনকে আটক করা হয়। তবে আরও অন্তত ২-৩ জন পালিয়ে যায়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন,
১. মো. গুলজার (২৪), পিতা- সিকান্দার বাদশা, দক্ষিণ ভাংনাহাটি, শ্রীপুর।
২. আল-আমিন (৩২), পিতা- আক্কাস সিকদার, ভাওয়াল মির্জাপুর, জয়দেবপুর।
৩. ওমর ফারুক (২২), পিতা- গোলাম মোস্তফা, দক্ষিণ ভাংনাহাটি, শ্রীপুর।
৪. আহাম্মেদ (৩৫), পিতা- রবিউল ইসলাম, দক্ষিণ ভাংনাহাটি, শ্রীপুর।
৫. হৃদয় (২৩), পিতা- মৃত শামসুদ্দিন, লোহাগাছ, শ্রীপুর।
উদ্ধারকৃত মালামাল
অভিযান শেষে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারটি চাইনিজ কুড়াল (মোটরসাইকেলের হাইড্রলিক ডিস্কের তৈরি ফলা বিশিষ্ট), একটি লোহার তৈরি কাঠের বাটযুক্ত ছেন দা, দুটি মোটরসাইকেল এবং ১০৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করে।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশ জানায়, আটক হওয়া গুলজারের দেহ তল্লাশির সময় তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়।
এই ঘটনায় শ্রীপুর থানায় ডাকাতির প্রস্তুতি ও সংঘবদ্ধ অপরাধের অভিযোগে মামলা (নং-২৭, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় গুলজারের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারণির (১০) ক ধারায় পৃথক মামলা (নং-২৮, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) করা হয়েছে।
শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক ঢাকা প্রতিদিনকে বলেন, গ্রেপ্তারকৃতরা একটি সংঘবদ্ধ আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এলাকায় ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল। তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র, মোটরসাইকেল এবং মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। যারা পালিয়ে গেছে, তাদের গ্রেপ্তারে বিশেষ অভিযান চলছে। শ্রীপুর ও আশপাশের এলাকায় ডাকাতি কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। ওসি আরো বলেন অপরাধী যত শক্তিশালী হোক তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।
স্থানীয়রা জানান, দক্ষিণ ভাংনাহাটি এলাকায় সম্প্রতি রাতের বেলা চোর-ডাকাতের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল। এ কারণে সাধারণ মানুষ ভয়ে চলাফেরা করত। অভিযানের পর এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে দাবি করেন তারা।