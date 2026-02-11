আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে র্যাব-১ কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. নাফিজ বিন জামাল (এস), আজ বুধবার (১১ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪:৩০ ঘটিকায় গাজীপুরের চকপাড়া ও বারতোপা এলাকার নির্বাচনী কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেছেন।
পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। নিরাপত্তা ঝুঁকি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় বিভিন্ন কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়, পরিদর্শন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল :
চকপাড়া ২ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেন্দ্র-১
চকপাড়া ২ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন ভবন), কেন্দ্র-২
দক্ষিণ বারতোপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় তলা বিল্ডিং, কেন্দ্র-১
দক্ষিণ বারতোপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টিনশেড ভবন, কেন্দ্র-২
মিডিয়া ব্রিফে র্যাব কোম্পানি কমান্ডার মো. নাফিজ বিন জামাল বলেন, “আমরা আসন্ন নির্বাচনের সব কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। র্যাবের লক্ষ্য নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। কেন্দ্রে যেকোনো ধরনের ঝুঁকি প্রতিহত করার জন্য র্যাবের টিম নিয়মিত নজরদারি করছে। জনগণের নিরাপত্তা আমাদের অগ্রাধিকার।
তিনি আরও জানান, কেন্দ্রে প্রবেশপথ, ভোটারদের সুবিধা, নিরাপত্তা চেকপোস্ট এবং জরুরি অবস্থায় প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন বিভিন্ন পয়েন্টে আমরা আকাশপথে ড্রোনের মাধ্যমেও পর্যবেক্ষণ করবো।
র্যাব সকল প্রার্থী, ভোটার ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদানের জন্য আশ্বস্ত করেছে।