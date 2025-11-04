গাজীপুরে বিএনপিতে যোগ দিলেন দুই শতাধিক আদিবাসী

গাজীপুরে দুই শতাধিক কোচ সম্প্রদায়ের আদিবাসী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার নৌলাপাড়ার জেসন গেইট এলাকায় এক অনুষ্ঠানে তাদের দলে স্বাগত জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ–স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু তাহের মুসল্লী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রূপচান বর্মন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হীড বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন, বিএনপি নেতা জয়নাল আবেদীন রিজভী, ফজলুল হক মুসল্লী, আদিবাসী নেতা অবিনেষ চন্দ্র বর্মন, নারায়ণ চন্দ্র বর্মন, সুভাস চন্দ্র বর্মন এবং সম্মিলিত আদিবাসী পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক দিপক কোচ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিএনপি সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে যাচ্ছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, আইনের শাসন ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোচ আদিবাসী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করবে।
কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক এস এম, ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ না করলে তাদের উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বিএনপির সরকার ক্ষমতায় গেলে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তারা আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠান শেষে নতুন যোগ দেওয়া আদিবাসী সদস্যদের হাতে বিএনপির পতাকা ও ফুল তুলে দেন অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।