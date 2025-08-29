গাজীপুরে ব্যারিস্টার কায়সারের বাড়িতে ডাকাতি মামলায় গ্রেফতার- ২

গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় ব্যারিস্টার কায়সারের বাড়িতে সংঘটিত ডাকাতি মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। র্যাব ও পুলিশের যৌথ অভিযানে মঙ্গলবার রাতে গাজীপুর মহানগরের টঙ্গী থানাধীন বনমালা রোড এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে একই মামলায় গুচ্ছগ্রাম এলাকা থেকে আনোয়ার হোসেন নামের এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আনোয়ারের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ডাকাতির মামলা রয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলো
১. জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ থানার মালিরচর চালাকপাড়া গ্রামের মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে জাহির আলী (৪০)
২. কুমিল্লার রৌমারী থানার চর ফুলবাড়ী গ্রামের জুনুউদ্দিনের ছেলে মো. মটু মিয়া (৩৭)
জয়দেবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তৌহিদ আহম্মেদ বলেন, এরা দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করে আসছে। ব্যারিস্টার কায়সারের বাড়ির ডাকাতি ঘটনায় এদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। গ্রেপ্তারদের জিজ্ঞাসাবাদে দলের অন্যান্য সদস্যদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। আমরা আশা করছি, খুব শিগগিরই পুরো চক্রকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আরো জানায়, গ্রেপ্তারকৃতরা বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত একাধিক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। মামলার তদন্তে নতুন অগ্রগতি হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে পুলিশ।