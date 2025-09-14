গাজীপুরে মামাকে খুন করে পালানোর সময় ট্রেনে ভাগ্নে গ্রেপ্তার

গাজীপুরের জয়দেবপুরে মামাকে কুপিয়ে হত্যার পর চট্টগ্রামগামী ট্রেনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন সৌরভ হাসান রুদ্র (২২)। তবে শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়নি। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে তাকে গ্রেপ্তার করেছে রেলওয়ে পুলিশ।
আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঢাকা মেইল ট্রেন থেকে সৌরভকে আটক করা হয়। পরে তাকে জয়দেবপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ সেপ্টেম্বর গাজীপুরের জয়দেবপুর উপজেলার ভবানিপুর গ্রামে আনিসুর রহমান (৪৫) নামের এক ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। নিহত আনিসুর রহমানের শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।
এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে ১১ সেপ্টেম্বর জয়দেবপুর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় মূল আসামি করা হয় ভাতিজা সৌরভকে।
জয়দেবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তৌহিদ আহমেদ বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে মামাকে কুপিয়ে হত্যা করে সৌরভ। ঘটনার পরপরই সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সৌরভ হত্যার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে।
এদিকে নিহত আনিসুর রহমানের বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। পরিবারের সদস্যরা বলেন, সৌরভ দীর্ঘদিন ধরে মাদকে আসক্ত ছিল। নানা সময়ে চাচা ও মামার কাছ থেকে টাকা চাইত। না পেলে হুমকি দিত। এরই ধারাবাহিকতায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।