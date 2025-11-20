গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ২৫ বোতল ভারতীয় তৈরি বিদেশি মদসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব–১ এর পোড়াবাড়ি ক্যাম্পের একটি দল। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে শ্রীপুরের মাওনা এলাকার প্রশিকা সাকিনস্থ লিরা পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সামনে এ অভিযান চালানো হয়।
র্যাব জানায়, দুপুরে গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায়—মাওনা চকপাড়া এলাকা থেকে একটি মোটরসাইকেলে বিশেষ চালান নিয়ে একজন ব্যক্তি শ্রীপুরের দিকে আসছে। খবরের ভিত্তিতে র্যাব–১ এর আভিযানিক দল ওই এলাকায় অবস্থান নেয়। পরে বিকেল ২টা ৫৫ মিনিটের দিকে সন্দেহজনক মোটরসাইকেলটি থামিয়ে মো. শাহাদাত হোসেন সান্ত (২৩) নামের একজনকে আটক করা হয়।
আটক শাহাদাত শ্রীপুরের মাওনা এলাকার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে ২৫ বোতল বিদেশি মদ (মোট ১৮.৭৫ লিটার), একটি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
র্যাব–১ কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নাফিজ বিন জামাল বলেন, মাদক চোরাচালান কারীদের বিরুদ্ধে র্যাবের এই বিশেষ অভিযান চলমান। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আজকের অভিযান পরিচালনা করি। আটক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে আমদানি–নিষিদ্ধ ভারতীয় মদ চোরাচালান ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। গাজীপুরসহ আশপাশের এলাকায় মাদক সরবরাহের একটি চক্রের সঙ্গে তার যোগসূত্র রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে র্যাবের কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে।
র্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে শাহাদাত জানায়, তিনি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ভারতীয় তৈরি বিদেশি মদ সংগ্রহ করে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করতেন। এ কাজে তিনি ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর সারণীর ২৪(খ)/৩৮ ধারার আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে আসছিলেন।
গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্রীপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।