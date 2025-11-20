গাজীপুরে শ্রেষ্ঠ ওসি বারিক: নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও জনবান্ধব পুলিশিংয়ের স্বীকৃতি

গাজীপুর জেলা পুলিশের অক্টোবর মাসের সেরা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীপুর মডেল থানার ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক, পিপিএম। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা, অপরাধ দমন, জনবান্ধব সেবা এবং থানার সার্বিক কার্যক্রমে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে জেলা পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার ড. চৌধুরী মো. যাবের সাদেক তাঁর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেন।
পুরস্কার প্রদানকালে পুলিশ সুপার বলেন, “ওসি বারিক শ্রীপুর থানায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা, সাহস ও পেশাদারিত্ব দেখিয়েছেন, এই পুরস্কার তারই প্রমাণ। তাঁর কর্মদক্ষতা আমাদের জেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করেছে।
পুলিশ সুপারের মতে, শ্রীপুরের মতো জনবহুল ও শিল্পঘন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে একজন দায়িত্বশীল থানার ইনচার্জ হিসেবে বারিকের কার্যকর নেতৃত্ব পুলিশ প্রশাসনের অন্য সদস্যদেরও উৎসাহিত করবে।
স্থানীয়ভাবে ওসি বারিকের নেতৃত্বে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার, চুরি-ছিনতাই নিয়ন্ত্রণ, নারী-শিশু সহিংসতা প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগের দ্রুত সাড়া দেওয়াকে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হচ্ছে। তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ে থানায় সেবা গ্রহণকারীদের ভোগান্তি কমেছে বলেও স্থানীয়রা জানান।
এই অর্জন সম্পর্কে শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, এটি শুধুই ব্যক্তিগত স্বীকৃতি নয়; শ্রীপুর মডেল থানার পুরো টিমওয়ার্কের প্রতিফলন।
পুলিশ মনে করে-এই সম্মাননা গাজীপুর জেলা পুলিশের সামগ্রিক সুনাম ও কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন কর্মকর্তারা।
জনসেবায় নিবেদিত, জবাবদিহিমূলক এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম পুলিশিংয়ের যে চিত্র তিনি তুলে ধরছেন—এই পুরস্কার সেই ধারারই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।