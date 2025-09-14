গাজীপুরে সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ নির্বাচন : সভাপতি কাশেম, সাধারণ সম্পাদক রফিক নির্বাচিত

গাজীপুর জেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে সভাপতি পদে মুহাম্মদ আবুল কাশেম (দৈনিক যুগান্তর) এবং সাধারণ সম্পাদক পদে রফিকুল ইসলাম রফিক (আমার দেশ ও চ্যানেল এস) নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটে পরিষদের ২০২৬-২৭ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুরের বাসন থানা সংলগ্ন জেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে।
নির্বাচনে নির্বাচিত অন্যান্যরা হলেন-কার্যকরী সভাপতি: জাকির হোসেন চৌধুরী কামাল (কাল বেলা) সহ-সভাপতি: নাজিম উদ্দিন (ঢাকার ডায়ালগ), ইব্রাহিম খন্দকার (আজকের বসুন্ধরা), আওলাদ হোসেন (দুর্নীতি সমাচার) সহ-সম্পাদক: জসিম উদ্দিন প্রধান (বঙ্গ বাজার), লোকমান হোসেন পনির (নতুন ভোর), মৃনাল কান্তি চৌধুরী (নাগরিক ভাবনা) সাংগঠনিক সম্পাদক: হাজী সাইফুল ইসলাম (নিউ ন্যাশন) দপ্তর সম্পাদক: নাছির উদ্দিন (বাংলার নবকন্ঠ) অর্থ সম্পাদক: রাশেদউল হোসেন কমল (এই বাংলা) আইন সম্পাদক: মো. মানিক মিয়া (আজকের জনবাণী) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: তরিকুল ইসলাম জুয়েল (মোহনা টেলিভিশন) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক: পারভেজ মিয়া (বাংলাদেশ সমাচার) ক্রীড়া সম্পাদক: ইব্রাহিম খলিল (ভোরের আলো)
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক: হেলেনা আক্তার (ভোরের আলো)
এছাড়া নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন—
নির্বাহী সদস্য-১: বেলায়াইত হোসেন শামীম (রূপালী বাংলাদেশ)
নির্বাহী সদস্য-২: আব্দুল হামিদ (মুক্ত খবর)
নির্বাহী সদস্য-৩: মুকতাদির হোসেন (প্রথম সূর্যোদয়)
পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় বলে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।