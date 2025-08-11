গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিনের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে রাজাপুরে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িত আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় আইন প্রণয়নের দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ঝালকাঠির রাজাপুরের বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা।
সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় রাজাপুরের সম্মিলিত সাংবাদিক সমাজের আয়োজনে রাজাপুর প্রেসক্লাব চত্তরে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা অংশ নেয়। মানববন্ধন ও সমাবেশ বক্তব্য রাখেন রাজাপুর প্রেসক্লাব সভাপতি মনিরুজ্জামান খান, রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি মঈনুল হক লিপু, রাজাপুর সাংবাদিক ক্লাবের সভাপতি রহিম রেজা ও বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চক্রবর্তী প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দেশে অনেক সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে। যদি এসব ঘটনার দৃষ্টান্তদমূলক বিচার হতো তাহলে সাংবাদিক তুহিন নির্মমভাবে হত্যার শিকার হতো না। সাংবাদিকরা তুহিন ছাড়াও সাগর-রুনি সহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার দাবি করেন। তারা তুহিন হত্যার বিচার কাজ দ্রুত বিচার টাইব্যুনালে করার দাবি জানিয়ে বলেন, এই ঘটনার নেপথ্যে থেকে যারা খুনিদের মদদদাতা তাদেরকেও গ্রেফতার করতে হবে এবং সাংবাদিক সুরক্ষায় আইন প্রণয়নের দাবি করেন।