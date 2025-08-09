গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ভৈরব সাংবাদিকদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

গাজীপুরে প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সাংবাদিক সমাজ এর আয়োজনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। আজ শনিবার (৯ আগস্ট ) সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে ভৈরবের দুর্জয় মোড়ে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ভৈরবের প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মরত সাংবাদিকরা ব্যানার-ফেস্টুন হাতে নিয়ে অংশ নেন। কর্মসূচিতে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সচেতন নাগরিকরাও সংহতি প্রকাশ করেন। জানা যায়, গত ৭ আগস্ট ২০২৫, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাজীপুর শহরের সড়কের পাশে একটি দোকানে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, কয়েকজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হঠাৎ তার উপর হামলা চালিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সাংবাদিক তুহিন দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি ও সামাজিক অপরাধ নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে আসছিলেন। সহকর্মীদের দাবি, তার পেশাগত কাজের কারণেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ভৈরব রিপোর্টাস ক্লাব ইউনিটি সভাপতি এবং সাপ্তাহিক অবলম্বন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক তাজুল ইসলাম তাজ ভৈরবী’র সভাপতিত্বে ভৈরব প্রেসক্লাবের সদস্য সচিব ও দৈনিক দিনকাল পত্রিকার ভৈরব প্রতিনিধি সোহেলুর রহমান এর সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ভৈরব প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান ফারুক , ভৈরব রিপোর্টাস ক্লাব ও ইউনিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি বাংলা টিভির ভৈরব- কুলিয়ারচর প্রতিনিধি এম. আর. সোহেল এটিএন বাংলা টিভির ভৈরব প্রতিনিধি মো: তুহিন মোল্লা, দৈনিক প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মো: সুমন মোল্লা, বিজয় টিভির ভৈরব প্রতিনিধি তরুণ লেখক সোহানুর রহমান সোহান, জি টিভির ভৈরব প্রতিনিধি এম এ হালিম, দৈনিক মানবকন্ঠ ভৈরব প্রতিনিধি মো: আক্তারুজ্জামান আক্তার, দৈনিক পূর্বকণ্ঠ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মো: আলাল উদ্দিন, দৈনিক খবর পত্র ভৈরব প্রতিনিধি আব্দুর রউফ, দৈনিক বাংলার নবকণ্ঠ পত্রিকার বেলাবো প্রতিনিধি দিদার হোসেন পিন্টু আরো অনেকেই । এছাড়াও স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, একজন সাংবাদিককে এভাবে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা শুধু গণমাধ্যম নয়, গোটা সমাজের জন্য বড় ধরনের হুমকি। সাংবাদিক নির্যাতন-হত্যার ঘটনা একের পর এক ঘটছে, কিন্তু বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।তারা আরও বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যার সঙ্গে জড়িত ও যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের যেন সর্বোচ্ছ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ সাংবাদিকদের উপর হামলা বা হত্যার সাহস না পায়। একইসাথে সাংবাদিক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় বন্ধের আহ্বান জানান তারা।
বক্তারা সাংবাদিক নির্যাতন-হত্যা বন্ধে সারা দেশে সাংবাদিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান।