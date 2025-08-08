গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ায় সাংবাদিকদের মানববন্ধন

গাজিপুরের চান্দীনা চৌরাস্তায় কুপিয়ে ও জবাই করে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন করেছে ফুলবাড়ীয়া প্রেসক্লাবের সাংকাদিকবৃন্দ। এসময় ফুলবাড়িয়া ছাড়াও জেলার প্রিন্ট ইলেকট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা মানববন্ধনে অংশ নেয়। শুক্রবার ( ৮ আগষ্ট) ঘন্টাব্যাপী চলা মানববন্ধনে সাংবাদিকরা অভিযোগ করেন হত্যাকন্ডের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দেখা গেলেও এখনো কোন আসামি গ্রেপ্তার হয়নি। দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার না করলে
কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিদের সাংবাদিকরা। অকাল প্রয়াত এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে পুরো ফুলবাড়ীয়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় গাজীপুর ঈদগাঁ মাঠে জুমার নামাজের পর সাংবাদিক তুহিনের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে পরে বাদ আছর নিজ গ্রামের বাড়ি ফুলবাড়িয়ার মধ্য ভাটিপাড়া গ্রামে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
পিতা হাসান জমিলের ৫ ছেলে দুই মেয়ের মধ্যে সবার কনিষ্ঠ পুত্র তুহিন। ২০০৫ সাল থেকে পরিবার নিয়ে গাড়ির গাজীপুরের চান্দীনা এলাকায় বসবাস করে আসছিলেন তিনি। এঘটনায় জননেতা যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক প্রচার সম্পাদক ও উপজেলার বিএনপির সদস্য, ফুলবাড়িয়া কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি জননেতা আব্দুল করিম সরকার
উপজেলার ৬নং ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামের সন্তান ও গাজীপুরে কর্মরত প্রতিদিনের কাগজের সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে জখম ও জবাই করে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা, জ্ঞাপন করে
অবিলম্বে এই হত্যার পেছনের যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় তার জন্য সাংবাদিকসহ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।