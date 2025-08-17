গাজীপুরে ৫৫ পিস ইয়াবাসহ চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাজীপুরের জয়দেবপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫৫ পিস ইয়াবাসহ সজল শিকদার (৩৫) নামে এক চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। রোববার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে সদর উপজেলার মির্জাপুর কলেজপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
আটক সজল শিকদার জয়দেবপুর থানার ভাওয়াল মির্জাপুর গ্রামের আজিম শিকদারের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সজল দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সরবরাহ করে আসছিলেন।
জয়দেবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তৌহিদ আহম্মেদের নেতৃত্বে ও পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নয়ন কর সহ বিশেষ টহল টিম’ রাতে কলেজপাড়া সঞ্জয়বাবুর বাড়ির পূর্ব পাশের ফাঁকা জায়গায় অভিযান চালায়। এ সময় সজল মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে সেখানে অবস্থান করছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে ধাওয়া করে আটক করা হয়। পরে তাঁর কাছ থেকে ৫৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদ আহম্মেদ বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীকে ইয়াবাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সমাজে মাদকের ছোবল ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে। এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”
তিনি আরও বলেন “জনগণ চাইলে মাদক নির্মূল করা সম্ভব। মাদক ব্যবসায়ী বা চাঁদাবাজদের সম্পর্কে তথ্য দিলে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।”
পুলিশ জানিয়েছে, আটক সজল শিকদারের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।