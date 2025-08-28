গাজীপুর উচ্চবিদ্যালয়ে স্মরণসভা ও অভিভাবক সমাবেশ, কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ

গাজীপুরের শ্রীপুরে মরহুম আলহাজ অ্যাডভোকেট আফতাব উদ্দিন আহম্মেদের স্মরণসভা উপলক্ষে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে গাজীপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় কৃতি শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক এস. এম. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আ. মোতালেব এবং সদস্যসচিব খায়রুল কবির মন্ডল আজাদ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, অ্যাডভোকেট আফতাব উদ্দিন আহম্মেদ ছিলেন একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ আইনজীবী। তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনে যেমন আন্তরিক ছিলেন, তেমনি সমাজসেবায়ও রেখেছেন অবদান। তাঁর সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক সমালোচনা শোনা যায়নি।
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল একটি অজ্ঞ ও মুর্খ জাতি তৈরি করা। অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা ও মূল্যবোধে গড়ে তোলা।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি প্রফেসর জসিম উদ্দিন আহমেদ। সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ ও মোতাহার হোসেন খান। এতে আরও বক্তব্য দেন-শ্রীপুর ইউসিসিএ’র চেয়ারম্যান এস. এম. মাহফুল হাসান হান্নান, হাজী ছোট কালিম উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান সজল, প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলহাজ মো. নুরুল ইসলাম, গাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক মনি, আইনউদ্দিন মাস্টার, মহিলা অভিভাবক মাজেদা আক্তার ও বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক উজ্জ্বল প্রমুখ।
অনুষ্ঠান শেষে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। পরে বিদ্যালয়ের প্রয়াত দাতা, প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্র ও অভিভাবকদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।