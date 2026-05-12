গাজীপুর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় রিকশাচালক নিহত

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার এমসি বাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যানের চাপায় এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটি মহাসড়কের মাঝখানের ডিভাইডারের ওপর উঠে পড়লে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যান চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়ে। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে এমসি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা গামী একটি কাভার্ড ভ্যান দ্রুতগতিতে এমসি বাজার এলাকা অতিক্রম করছিল। একপর্যায়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে মহাসড়কের মাঝখানের ডিভাইডারের ওপর উঠে যায়। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া একটি রিকশাকে চাপা দিলে রিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে রিকশাচালক গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটি মহাসড়কের ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এতে মহাসড়কের এক পাশে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় যানবাহনে আটকে পড়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা।
বিকেল তিনটা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ড ভ্যান অপসারণের কাজ চলছিল। হাইওয়ে পুলিশ ও উদ্ধারকারী কর্মীরা যান চলাচল স্বাভাবিক করতে কাজ করেন।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ফয়সাল আহমেদ বলেন, এমসি বাজার এলাকাটি সব সময় ব্যস্ত থাকে। বাজার ও দোকানপাট থাকায় এখানে মানুষের চলাচলও বেশি। কিন্তু অনেক যানবাহন অতিরিক্ত গতিতে চলাচল করায় প্রায়ই দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়। মাওনা হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ কামরুজ্জামান বলেন, ঢাকা গামী একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। এতে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে গেছেন। কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, নিহত রিকশাচালকের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।