গাজীপুর বারের সিনিয়র আইনজীবী মমতাজ উদ্দিন আহমেদের বিএনপিতে যোগদান

গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
যোগদান অনুষ্ঠানে অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিএনপির আদর্শ ও নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দলটিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু একজন স্বচ্ছ ও মানবিক মানুষ। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পাশে থেকে সহযোগিতা করবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উল্লেখ্য, এর আগের দিন বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির সিনিয়র নেতা ও বিগত সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য প্রার্থী সাইফুল ইসলাম এম এ বিএনপিতে যোগ দেন।