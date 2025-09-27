গাজীপুর সদরে জামায়াতে ইসলামীর সামাজিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের বেগমপুর ও নয়াপাড়া এলাকায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক সামাজিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত এ বৈঠকে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন।
বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির ইঞ্জিনিয়ার সিদ্দিকুর রহমান। সার্বিক সহযোগিতা করেন আফসার উদ্দিন (আফসু) এবং সঞ্চালনায় ছিলেন একেএম আব্দুর রহমান, সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড জামায়াত।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও গাজীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আজিজ, ৪ নং ওয়ার্ড সভাপতি শরিফুল হাসান, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি হারুনুর রশিদ, পল্লী চিকিৎসক মোহাম্মদ আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
প্রধান অতিথি ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমাদের সমাজ বর্তমানে মাদকের ভয়াবহ ছোবলে জর্জরিত। বিগত সময়ে এই মাদক ব্যবসার একটি বড় অংশ স্বৈরাচার সরকারের এমপি-মন্ত্রীদের পকেটে গেছে, এজন্য প্রশাসনও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। গাজীপুর-৩ একটি শিল্প এলাকা, যেখানে চাঁদাবাজি প্রবল। রাস্তাঘাট উন্নয়ন, নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে মানুষ এখনো অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে দেশে সব ধরনের অপরাধ নির্মূল করা হবে এবং নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
বক্তারা সমাজে শান্তি, ঐক্য ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা নৈতিক সমাজ গঠনে সকলে মিলে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।