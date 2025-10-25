রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৫৬ পূর্বাহ্ন
গাজীপুর সাফারি পার্কে শেষ জিরাফটির মৃত্যু, খাঁচা এখন শূন্য

সাদ্দাম হোসেন (অনন্ত), গাজীপুর
শনিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫, ৮:০৭ অপরাহ্ন

গাজীপুর সাফারি পার্কে শেষ জিরাফটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পার্কের জিরাফ খাঁচাটি এখন শূন্য। টিউবারকিউলোসিস (টিবি) রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ।

গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) জিরাফটি মারা গেলেও বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানানো হয় আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর)। এ ঘটনায় সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ শ্রীপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে।

পার্ক সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালে সাফারি পার্ক প্রতিষ্ঠার সময় ১০টি জিরাফ আমদানি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে একে একে বেশ কয়েকটি জিরাফ মারা যায়। সর্বশেষ বেঁচে থাকা স্ত্রী জিরাফটির মৃত্যুর পর পার্কে এখন কোনো জিরাফ নেই।

বনপ্রাণী পরিদর্শক রাজু আহমেদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জিরাফটি একা ছিল। ১০ অক্টোবর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লে ছয় সদস্যের একটি টিম গঠন করে নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসার মধ্যেই প্রাণীটি মারা যায়।

পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারেক রহমান বলেন, জিরাফটি দীর্ঘদিন ধরে টিবিতে আক্রান্ত ছিল। তাকে বাঁচাতে ডা. হাদী নুর আলী খানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার জিরাফটি পার্কের ভেতরেই মারা যায়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক পিপিএম বলেন, পার্ক কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় একটি জিডি করেছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।


