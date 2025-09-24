গাজীপুর-০৩ আসনে বাসদের প্রার্থী আশিকুল ইসলাম পিয়াল

আসন্ন ত্রোয়োদ্বশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-০৩ আসনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) থেকে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলার অন্যতম সংগঠক আশিকুল ইসলাম পিয়াল। মনোনয়ন পাওয়ার পর তিনি এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করেছেন।
বাসদ সূত্রে জানা গেছে, আশিকুল ইসলাম পিয়াল দীর্ঘদিন ধরে গাজীপুরে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য দূরীকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ নানা ইস্যুতে তিনি সরব ছিলেন। রাজনৈতিক মাঠে তিনি পরিচিত একজন তরুণ সংগঠক হিসেবেই বেশি পরিচিতি পেয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মূলত গাজীপুর শিল্পনগরীর শ্রমজীবী ও নিম্নআয়ের মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ আছে আশিকুল ইসলাম পিয়ালের। কারখানা এলাকার শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ফলে তাঁকে ভোটের লড়াইয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন অনেকেই।
গাজীপুর-০৩ আসনে বড় দলগুলোও প্রার্থী দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিএনপি ও জামাত, হেফাজত, এন সি পি, ঘন অধিকার সহ, সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতিমধ্যে মাঠে নেমেছেন। সেই তুলনায় বাসদের প্রার্থী হিসেবে আশিকুল ইসলাম পিয়ালের প্রচারযজ্ঞ কিছুটা ভিন্নমাত্রা আনবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।
মনোনয়ন পাওয়ার পর আশিকুল ইসলাম পিয়াল বলেন, ‘আমি জনগণের ভোট ও সমর্থন নিয়ে বিকল্প রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। এই আসনের সাধারণ মানুষের দুঃখ–কষ্ট, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও ন্যায্যতার প্রশ্নই আমার নির্বাচনী অঙ্গীকার।’