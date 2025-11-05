গাজীপুর–৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর–৩ (শ্রীপুর ও সদর উপজেলার একাংশ) আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
গত সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। তালিকায় গাজীপুর–৩ আসনে ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বিএনপির দুঃসময়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। একাধিক মামলায় তিনি হয়রানির শিকার হয়েছেন, বেশ কয়েকবার কারাভোগও করেছেন। তবু তিনি দল ও গণতন্ত্রের পক্ষে অবিচল থেকেছেন।
বিএনপির নেতারা বলছেন, ডা. বাচ্চু দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছেন। তাঁর মনোনয়ন দলের প্রতি ত্যাগী নেতাদের স্বীকৃতি বলেই মনে করছেন তারা।
মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, গাজীপুর–৩ আসনের জনগণ পরিবর্তন চায়। আমি বিশ্বাস করি, ধানের শীষের পক্ষে সবাই একসঙ্গে কাজ করলে বিজয় আমাদের হবেই। সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামতে হবে।
তিনি আরও বলেন, “দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমার প্রতি যে আস্থা রেখেছেন, আমি সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।
দলের নেতাকর্মীরা বলছেন, গাজীপুর–৩ আসনে এবার ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু মাঠে নামায় নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এ প্রার্থী হবেন নেতৃত্বের প্রতীক।