গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে শ্রীপুর পৌর বিএনপির গণসংযোগ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছে শ্রীপুর পৌর বিএনপি।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে শ্রীপুর পৌর এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বকুলতলা এলাকা থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়। শ্রীপুর পৌর বিএনপির সদস্য সচিব মো. বিল্লাল হোসেন বেপারীর নেতৃত্বে কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী এতে অংশ নেন।
গণসংযোগ চলাকালে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এলাকার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা ও ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তারা বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এবং ভোটারদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপকালে নেতাকর্মীরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরেন। একই সঙ্গে গাজীপুর-৩ আসনের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনদুর্ভোগ লাঘবে বিএনপির প্রার্থীর পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরা হয়।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা হান্নান হান্নু, জাহাঙ্গীর মণ্ডল, মামুনুর রশিদ, পৌর ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য সাহাব উদ্দিন সরকার, শহিদুল্লাহ মুন্সী, বিএনপি নেতা ফজলুল হক, ছাত্রদল নেতা রাজনসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।
কর্মসূচি শেষে নেতারা বলেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া প্রমাণ করে গাজীপুর-৩ আসনের মানুষ পরিবর্তন চায়। তারা আশা প্রকাশ করেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় নিশ্চিত হবে।