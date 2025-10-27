গুণিরা সমাজের আলোকবর্তিকা শাব্বির ইকবাল

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও পটিয়ার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আর্যমিত্র মহাস্থবিরের স্মরণে অষ্টপরিস্কারসহ সংঘদান এবং পাঁচ গুণিজনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত শনিবার বাঁশখালী পৌরসভাস্থ উত্তর জলদীতে ‘আর্যমিত্র স্মৃতি কল্যাণ ট্রাস্ট’র উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানমালা হয়েছে।
মুৎসুদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ সৌম্য সারথী শাসনমিত্র মহাথেরোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শাব্বির ইকবাল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শাব্বির ইকবাল বলেন, যারা গ্রাম, সমাজ ও দেশের কল্যাণে সব সময় নিবেদিত; তারা সকলের কাছে সমাদৃত। সমাজের অনেকেই নানান সেক্টরে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে থাকেন। অনেকে নিরবে-নির্বৃতে মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকেন। এসব গুণিরা সমাজের আলোকবর্তিকা। তাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। আসুন সবাই দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করি।
অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্ত পাঁচ গুণিজনেরা হলেন-অবসরপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা জ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়া, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী সচিব অরবিন্দ বড়ুয়া, ইউএসটিসির সাবেক উপাচার্য্ প্রফেসর ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া, সাতকানিয়া সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর বোধি রঞ্জন বড়ুয়া ও আমেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী ড. ম্যাথিউস বড়ুয়া।
জলদী ধর্মরত্ন বিহারের অধ্যক্ষ সংঘরশ্মি ধর্মপাল মহাস্থবিরের উদ্বোধনে এবং উপন বড়ুয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ‘আর্যমিত্র স্মৃতি কল্যাণ ট্রাস্ট’র প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক সুবল বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সদ্ধর্মদেশনা ও বক্তব্য রাখেন ধর্মদূত জিনরতন মহাস্থবির, সদ্ধর্মতিলক বুদ্ধপ্রিয় মহাথের, বিনয়ানন্দ মহাথের, শাক্যমিত্র মহাথের, প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের, জ্ঞানবোধি ভিক্ষু, শান্তমিত্র ভিক্ষু, শিক্ষিকা প্রতিভা বড়ুয়া, কবি সুপ্রিয় বড়ুয়া, সাংবাদিক নীলরতন বড়ুয়া, ব্যাংকার বাবুল কুমার বড়ুয়া, প্রকৌশলী রোমেল বড়ুয়া।
অনুষ্ঠানে অংশ নেন-সিনিয়র শিক্ষক প্রশান্ত কুমার বড়ুয়া, প্রধান শিক্ষক সনজিত বড়ুয়া, প্রধান শিক্ষক সমরসেন বড়ুয়া, সাংবাদিক জীবক বড়ুয়া, ক্ষিরোধ বড়ুয়া, জোস্নাময় বড়ুয়া, শ্রীমন্ত বড়ুয়া, বিন্দুসার বড়ুয়া, বাবুল বড়ুয়া, রাহুল বড়ুয়া, জয়দত্ত বড়ুয়া, পুস্পকমল বড়ুয়া, সুদত্ত বড়ুয়া, মিলন বড়ুয়া, সমদত্ত বড়ুয়া, মানিক বড়ুয়া, উত্তম বড়ুয়া, স্বদেশ বড়ুয়া, আপন বড়ুয়া, বাবলু বড়ুয়া, রাজেশ বড়ুয়া, জয় বড়ুয়া, বসুমিত্র বড়ুয়া, রূপম বড়ুয়া, রবিন বড়ুয়া প্রমুখ।