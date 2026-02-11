বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩১ অপরাহ্ন
/ ঢাকা

গোপালগঞ্জে-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম শিমুলের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন

হাফিজুর রহমান, মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ)
বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৮:১২ অপরাহ্ন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ গোপালগঞ্জ-১ (মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী) নির্বাচনী এলাকার স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী আশরাফুল আলম শিমুল এর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১১ ফেব্রুয়ারী ১১টায় ফরিদ মিয়া কমপ্লেক্সের এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম শিমুলের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ও তার ছোট ভাই ব্যারিস্টার নাজমুল আলম সবুজ গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন,সাংবাদিকরা হচ্ছে জাতির বিবেক।আপনারা বস্তু নিষ্ঠু সংবাদ পরিবেশন করবেন। অসৎমূলক সংবাদ কখনো পরিবেশন করবেন না।

তিনি আরো বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু,নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট প্রদানের জন্য ভোটারদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য,স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফ আলম শিমুল কারাবন্দি থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন।


