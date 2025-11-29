শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:০২ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
মসজিদের জমি উদ্ধারে এলাকাবাসীর মানববন্ধন গোপালগঞ্জ-১ আসনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের গণ-সংযোগ করছেন সালথায় দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এলাকা রণক্ষেত্র: আহত শতাধিক, বাড়িঘর ভাঙচুর লুটপাট নবীনগরে কোরআন অবমাননার অভিযোগে যুবককে পুলিশে সোপর্দ বাগীশিক রাউজান উপজেলা সংসদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত ২৫০ শয্যা বান্দরবান সদর হাসপাতাল : চালু হয়নি ৬ বছরেও বিয়ের পর থেকেই নববধূকে নির্যাতন, খালি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর ও টাকা হাতিয়ে নিয়ে তালাক মিরপুর ইংলিশ ভার্সন স্কুলে আনন্দময় ক্লাস পার্টি লোহাগাড়ায় আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরীর পক্ষে আমিরাবাদ ঘোণাপাড়ায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন গোয়াইনঘাটের আব্দুর রউফ কাজল নবীগঞ্জে এমরুল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন শাহজাদপুরে শয়নকক্ষ থেকে নারী ইউপি সদস্যের লাশ উদ্ধার গাজীপুরের শ্রীপুরে কৃষক দলের বর্ণাঢ্য গণমিছিল নগরকান্দায় কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল উপজেলা শাখার পরিচিতি সভা সোনাতলায় ইউনিক ব্র্যান্ড শোরুমের শুভ উদ্বোধন নবীনগরে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা জেলা কারাগারে হাজতির রহস্যজনক মৃত্যু, মারামারির দাবি কর্তৃপক্ষের রাজাপুরে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ রাজাপুরে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সৈকতের উদ্যোগে গণ মিছিল ও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ ছয় ভবনই অনিরাপদ, ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা: রাজউক নবীনগরে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সবার সদিচ্ছা নগরকান্দায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মসজিদে মসজিদে দোয়া মাহফিল কাপ্তাইয়ে বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল ও কম্বল বিতরণ নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি পাইকগাছায় খেজুর রস আহরণের জন্য গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা ফরিদপুর-২ আসনে বকুল মিয়ার গণসংযোগ শেরপুরে মাছ চাষের পুকুরে ফাঁদ পেতে পাখি হত্যার অভিযোগে আটক ২, মুচলেকায় ছাড়া গোয়াইনঘাটে চলিতাবাড়ি হাকিম চৌধুরীর উঠান বৈঠক ও গণ মিছিল
/ ঢাকা

গোপালগঞ্জ-১ আসনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের গণ-সংযোগ করছেন

হাফিজুর রহমান-মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ)
শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫, ২:১০ অপরাহ্ন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে গোপালগঞ্জ-১ (মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী) আসনে বিএনপির মনোনিত প্রার্থী বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম মনোনয়ন প্রাপ্তির পর হতে নির্বাচনের মাঠে ব্যাপক প্রচার-প্রচারনা ও গণ-
সংযোগ করে চলছেন। নির্বাচনী পরিকল্পনা নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে প্রতিনিয়ত মিটিং সিটিং করছেন। ইসলামী আন্দোলনের মনোনিত প্রার্থী এ্যাড: মো: মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আব্দুল হামিদ অনুরুপ ভাবে মাঠে প্রচার-প্রচারণা ও গণ-সংযোগ করছেন। এছাড়াও কয়েক স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা শোনা যাচ্ছে।

মুকসুদপুর উপজেলার মুকসুদপুর পৌরসভা ও ১৬টি ইউনিয়ন এবং কাশিয়ানী উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন মোট ১টি পৌরসভা ও ২৩টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ-১ আসন গঠিত হয়েছে। এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪,০৭,৭৬২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২,০৭,৫১৮জন ও মহিলা-২,০০,২৪৪ জন।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জে-১ আসনে নির্বাচন করার লক্ষে যারা মাঠের কাজ করছেন তারা হলেন জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর মনোনিত প্রার্থী বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম। তিনি কাশিয়ানী উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের সম্ভ্রান্ত মোল্লা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আলিম মোল্লা ঐ অঞ্চলের পঞ্চায়ত প্রধান ছিলেন।

বাবা আলহাজ্ব মোয়াজ্জেম হোসেন একজন সরকারি কর্মকর্তা হলেও শৈশবে তাঁর বেড়ে ওঠা গ্রামেই, জয়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন এবং জয়নগর হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে হায়ার সেকেন্ডারিতে ভর্তি হোন,ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। প্রথমে ১৯৮৯ সালে স্যার এফ রহমান হল ছাত্রদলের জয়েন্ট সেক্রেটারি,পরে দুইবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হোন। তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মেম্বার এবং পরে প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। যুবদলে থাকা অবস্থায় তিনি দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

১৯৯৬ /৯৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে সেলিমুজ্জামান সেলিম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর কার্যনির্বাহী কমিটির সহ- সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। বিগত আওয়ামী সরকারের দুঃশাসন ও মামলা হামলা গুমখুন সহ দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি, প্রহসনের নির্বাচনের প্রতিবাদ আন্দোলনে সমগ্র দেশ যখন উত্তাল তখন তিনি প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ও তৃর্ণমূল নেতাকর্মীদের আওয়ামী সন্ত্রাসী ও পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁকে বার বার কারা বরণ করতে হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে দেড় শতাধিক রাজনৈতিক মামলা স্বীকার হতে হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০০৮ সালে
গোপালগঞ্জ-১(মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী) আসনে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ২০০৮ সালের পর হতে সেলিমুজ্জামান সেলিম দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে নিয়মিত ভাবে মাঠে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিনের রাজনীতির কর্মকান্ড বিবেচনায় এবং সবসময় এলাকায় অবস্থান করে তৃণমুলের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবার গোপালগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিমকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছেন। মনোনয়ন প্রাপ্তীর পর হতে বিজয় অর্জনের লক্ষে সেলিমুজ্জামান সেলিম দলীয় নেতা কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে মিটিং সিটিংসহ গ্রাম -গঞ্জে প্রতিদিন গণ-সংযোগ করে চলছেন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেলিমুজ্জামান সেলিম এই আসন হতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য জনগণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে চলছেন। দলীয় নেতাকর্মীরাও বিএনপির মনোনিত প্রার্থী সেলিমুজ্জামানকে এমপি নির্বাচিত করার লক্ষে মাঠে ব্যাপক কাজ করছেন। গোপালগঞ্জ-১ আসনের নির্বাচনীর বিভিন্ন এলাকার সরেজমিনে ভোটারদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে অন্যান্য বছর থেকে এবছর বিএনপির সেলিমুজ্জামান সেলিম অবস্থা অনেক ভাল। এ বারের নির্বাচনে সংসদ সদস্য হিসেবে বিজয় হওয়ার সম্ভাবনা তারই বেশী রয়েছে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ-১ আসনে মনোনিত প্রার্থী ইসলামী আইনজীবী পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড: মো: মিজানুর রহমান আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় ও নিয়মিত ভাবে গনসংযোগে করছেন। ইতিমধ্যে তিনি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গণ-সংযোগ মোটর সাইকেল শোডাউনের মধ্যে দিয়ে প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। বিগত ২০১৮ সালে নির্বাচনে এ্যাড: মিজানুর রহমান আওয়ামীলীগের হেভি ওয়েট প্রার্থী মুহাম্মদ ফারুক খানের সাথে নির্বাচনে লড়ে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। এ নির্বাচনী এলাকায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশে ভাল একটি রিজার্ভ ভোট রয়েছে বলে তিনি জানান। এ্যাড: মিজানুর রহমান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে এই আসন হতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইতিপূর্বে কয়েকবার প্রতিদ্বন্দিতায় করায় তার এলাকায় ব্যাপক পরিচিত রয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনিত প্রার্থী এ্যাড: মিজানুর রহমান বলেন,আমরা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাই। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংসদে সকল দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ থাকবে না। আমরা নির্বাচিত হলে এই আসনের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করবো। এলাকায় চাঁদাবাজি,মামলা বানিজ্য,নিরীহ মানুষকে হয়রাণী ও মাদকের আখড়া চিরতরে বন্ধ করে দিবো এবং মানুষের মধ্যে অস্বস্তি দূর করে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবো- ইনশাআল্লাহ। তিনি আরও বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির তাকে গোপালগঞ্জ-১ আসনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন। এ্যাড: মিজানুর রহমান দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তীর পর হতে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নিয়মিতভাবে নির্বাচনে মাঠে ব্যাপক গণসংযোগ করে চলছেন।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গোপালগঞ্জ-১ আসনে গোপালগঞ্জ কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ও জামাতায়ে ইসলামীর গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক আমির ও বর্তমানে জেলা মজলিসে সূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল হামিদকে প্রার্থী হিসেবে মনোনিত করেছেন। তিনি এই প্রথম বারের মত এ আসন হতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রচার-প্রচারণা ও গণ-সংযোগ করছেন। প্রার্থী মনোনীত প্রাপ্তির পর হতে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নিয়মিতভাবে নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক গণ-সংযোগ করছেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ গোপালগঞ্জ কামিল মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করায় সমগ্র জেলাব্যাপী শিক্ষকদের সাথে তার একটি সু- সম্পর্ক রয়েছে তেমনি ভাবে এলাকাব্যাপী রয়েছে তার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গোপালগঞ্জ-১ আসনে মনোনিত প্রার্থী মাওলানা আব্দুল হামিদকে সামনে রেখে এই আসনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা নিয়ে জামায়াতের নেতাকর্মীরা ব্যাপক ভাবে কাজ করেছেন।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-১ আসনে সকল প্রার্থীরা বিজয়ের প্রত্যাশায় জনগণের আস্তা অর্জনে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মাঠের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিয়মিতভাবে ছুটে চলছে। আগামী নির্বাচনে ভোটারদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বিজয় মালা কার গলায় উঠবে।


এই বিভাগের আরো খবর
গাজীপুরের শ্রীপুরে কৃষক দলের বর্ণাঢ্য গণমিছিল
মুকসুদপুরে জাতীয় প্রাণি সম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণি সম্পদ প্রদর্শনী উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
গাজীপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার
গাজীপুরে রূপালী বাংলাদেশের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন
আট বিভাগের সকল ইউএনও বদলী
পিরুজালী ইউনিয়নে বিএনপির দিনব্যাপী গ্রাম্য বৈঠক

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin