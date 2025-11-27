গোয়াইনঘাটে চলিতাবাড়ি হাকিম চৌধুরীর উঠান বৈঠক ও গণ মিছিল

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরীর সমর্থনে উঠান বৈঠক ও বিশাল গণমিছিল করেছে গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাওঁ ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি অঙ্গ-সংগঠন।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বাদ আছর স্থানীয় চলিতাবাড়ি বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের অংশগ্রহণে বিএনপির ৩১ দফা ও হাকিম চৌধুরীর সমর্থনে উঠান বৈঠক ও গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নন্দিরগাঁও ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইউনুস আলীর সভাপতিত্বে ও নন্দীরগাঁও ইউনিয়ন মুক্তি যোদ্ধা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রমযান মিয়ার পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশুরোগ মুক্তির জন্য কামনা করেন। এছাড়া সিলেট-৪ আসনে স্থানীয়দের আবেগ-অনুভুতির বিবেচনা করে দল তাকে মনোনয়ন দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও নন্দিরগাওঁ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এম এ মতিন, বিএনপি নেতা আমিনুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, কাশেম মিয়া,আব্দুল মন্নান,ময়দর আলী,আব্দুল হান্নান, কুদ্দুস আলী, মরম আলী, নাজির আলী প্রমুখ।