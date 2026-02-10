গোয়াইনঘাটে রমজান উপলক্ষে প্রবাসী কাওছার আহমেদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ বিতরণ

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার মধ্যে জাফলং ইউনিয়নে আসন্ন পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ৪০ জন হতদরিদ্র মহিলাদের মধ্যে পোল্ট্রি মোরগ বিতরণ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারী বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র পরিষদ সিলেট জেলা শাখার সহ-সভাপতি ও ১১ নং মধ্য জাফলং ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান কাওছারের সৌজন্যে ও অর্থায়নে তারবিয়াতুল উম্মাহ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা তোফায়েল আহমদ চৌধুরীর তত্বাবধানে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ভিত্রিখেল হাওর মধ্যপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি ইসমাইল হোসেন। গ্রামের মুরব্বি মোহাম্মদ মনসুর আলী, রেজাউল করিম, সাহেব আলী, মেছের আলী,আব্দুল সত্তার,কাদের আলী,লাল মিয়া প্রমুখ।