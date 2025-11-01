গোয়াইনঘাটে রোটারী ক্লাব অব সিলেট সেন্ট্রালের উদ্যোগে ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (১ নবেম্বর) গোয়াইনঘাট মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রোটারী ক্লাব অব সিলেট সেন্ট্রাল ও সার্স এন্ড ওসাল্ট উইশ্টলি রোটারি ইউকে এর আয়োজনে এবং জালালাবাদ চক্ষু হাসপাতালের পরিচালনায় সকাল সাড়ে দশটায় এই ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।
রোটারী ক্লাব অব সিলেট সেন্ট্রালের সভাপতি আমিরুল ইসলাম সুমন এর সভাপতিত্বে ও রোটারিয়ান সাংবাদিক এমএ রহিমের সঞ্চালনায় ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রতন কুমার অধিকারী। এতে বক্তব্য রাখেন রোটারী ক্লাব অব সিলেট সেন্ট্রালের সাধারণ সম্পাদক রোটারিয়ান শিশির রঞ্জণ সরকার, রোটারিয়ান পিপি নজরুল ইসলাম, রোটারিয়ান পিপি ড.এম শহিদুল ইসলাম, রোটারিয়ান পিপি বিকাশ কান্তি দাস, রোটারিয়ান পিপি মো: সামছুদ্দিন, রোটারিয়ান আহমেদ রশিদ চৌধুরী, রোটারিয়ান নিশি কান্ত দাস, জালালাবাদ চক্ষু হাসপাতালের পরিচালক পিকলু আব্দুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহরিয়ার কয়েছ। গোয়াইনঘাট সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম।
চক্ষু শিবিরের সমাপনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিক সৈয়দ হেলাল আহমদ বাদশার পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গোয়াইনঘাট মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালিকুর রহমান সাদিক, প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল মালিক, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আমির উদ্দিন, যুব নেতা আব্দুল মান্নান, সাংবাদিক রুবেল আহমদ প্রমুখ।