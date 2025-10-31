গোয়াইনঘাটে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আল আমিন হত্যায় প্রতিবাদ সভা ও দোয়া মাহফিল

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার আহারকান্দি বাজারে স্বেচ্ছাসেবকদল নেতা আল আমিন কে হত্যার প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার ৩১ অক্টোবর বাদ আসর স্থানীয় আহারকান্দি বাজারে বৃহত্তর পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন বাসী আয়োজিত সভায় এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বি ও বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জালাল উদ্দিন এর সভাপতিত্বে ছাত্র নেতা মাহমুদুল হাসান এর পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন সাবেক ইউপি সদস্য মুহিবুর রহমান বাবুল, গোয়াইনঘাট উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ সভাপতি আজিজুর রহমান আজিজ, বিএনপি নেতা শাহাব উদ্দিন মেম্বার, মাওলানা শফিকুর রহমান, মাওলানা আলমাস উদ্দিন, মাওলানা ফাহিম আহমদ, ছাত্র দল নেতা জুবের আহমদ, তারেক আহমদ, সুফিয়ান আহমদ, সাহেদ আহমদ প্রমুখ।
উল্লেখ্য যে গত ২৯ অক্টোবর সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের ঠাকুরবাড়ি গ্রামের আহারকান্দি বাজারে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দু’পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত হন সেচ্ছাসেবদল নেতা অল আমিন। তিনি ২নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড সেচ্ছাসেবদলের সাধারণ সম্পাদক।
দু-পক্ষের সংঘর্ষের ঘঠনায উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনায় নিহতের ভাই জমিল আহমদ বাদি হয়ে গোয়াইনঘাট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। সংঘর্ষে জড়িত ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে গোয়াইনঘাট থানা পুলিশ, বাকিদের গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম ।
নিহত আল আমিন উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের আহারকান্দি এলাকার ঠাকুরবাড়ি গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক এবং পেশায় একজন পরিবহন চালক ছিলেন।