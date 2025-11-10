গোয়াইনঘাট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের আনন্দ মিছিল

গোয়াইনঘাট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আব্দুল হক বলেছেন,অনেক প্রার্থী আগুন নিয়ে খেলা করতেছেন আমরা তাদের সাথে নাই,আমরা নিরপক্ষ আছি।ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে যিনি আসবেন তার পক্ষে কাজ করব। তিনি বলেন,আওয়ামী লীগ জামাতকে নির্মূল করেছে আমরা বিতাড়িত করব।আওয়ামী লীগ যেভাবে বিতাড়িত হয়েছে এই দেশ থেকে জামাতকে সেই ভাবে বিতাড়িত করা হবে।
আজ সোমবার ১০ নভেম্বর বিকেলে গোয়াইনঘাট উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের আনন্দ মিছিল শেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারণ সম্পাদক মদরিছ আলী বলেন,স্বদেশী বিদেশি বলতে কিছু নেই আমরা সবাই বাংলাদেশি। সুতরাং আমাদেরকে যারা চিনবেন এবং ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে আসবেন আমরা তার পক্ষেই কাজ করব। আমরা কোন ব্যক্তির রাজনীতি করিনা ধানের শীষের দলের রাজনীতি করি।
গোয়াইনঘাট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের ১৩ টি ইউনিয়নের কমিটি সম্পন্ন হওয়ায় আজ বিকেলে উপজেলা সদরে এক আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও তৃণমূল কর্মীবৃন্দ।