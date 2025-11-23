গোয়াইনঘাট তোয়াকুলে হাকিম চৌধুরীর সমর্থনে বিশাল মিছিল

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, সাবেক গোয়াইনঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরীর সমর্থনে তোয়াকুলে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় তোয়াকুল ইউনিয়ন বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় তোয়াকুল বাজারে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল সমাবেশে গোয়াইনঘাট উপজেলা, তোয়াকুল ইউনিয়ন ও বিভিন্ন ওয়ার্ড বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুন নুরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সামসউদ্দিন আল আজাদের পরিচালনায় মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ইউনিয়ন বিএনপির সহ সভাপতি সিরাজ উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক বিলাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক খায়রুল আমিন, ইউনিয়ন কৃষক দলের আহবায়ক আমান উল্যাহ, সদস্য সচিব রাশিদ আলী, বিএনপি নেতা ফয়জুর রহমান, জিয়াউর রহমান, ফারুক আহমেদ, নিজাম উদ্দিন, উপজেলা যুবদল নেতা আফাজ উদ্দিন, দেলোয়ার হোসেন রিপন, ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, যুবদল নেতা জসিম উদ্দিন ও উপজেলা ছাত্রদল নেতা আল আমিন প্রমুখ।
মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা বলেন, আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয়কে নিশ্চিত করতে সিলেট-৪ আসনে যোগ্য ও মাঠের প্রার্থী হাকিম চৌধুরীকে মনোনয়নের বিকল্প নেই। কারণ কোন বাইরের প্রার্থী সিলেট-৪ আসনের বাসিন্দাদের উপর চাপিয়ে দিলে ভোটের মাঠে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রার্থী মনোনয়নে স্থানীয় জনগণের দাবীকে মূল্যায়ন করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।